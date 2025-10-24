SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FOREX VN 01 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-Real 39
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
202 (70.62%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (29.37%)
En iyi işlem:
19.80 USD
En kötü işlem:
-13.12 USD
Brüt kâr:
199.22 USD (216 157 pips)
Brüt zarar:
-212.89 USD (209 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (0.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
28 (9.79%)
Satış işlemleri:
258 (90.21%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-34.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.84 USD (6)
Aylık büyüme:
254.97%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.60 USD
Maksimum:
71.37 USD (65.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
17.16% (3.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 266
ETHUSD# 14
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# -17
ETHUSD# 8
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# -33K
ETHUSD# 41K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.80 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Vàng EA
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FOREX VN 01 XM
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
21
USD
25
91%
286
70%
100%
0.93
-0.05
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.