Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
0 отзывов
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
252 (73.25%)
Убыточных трейдов:
92 (26.74%)
Лучший трейд:
19.80 USD
Худший трейд:
-13.12 USD
Общая прибыль:
233.62 USD (247 764 pips)
Общий убыток:
-227.93 USD (222 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (0.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
56.93%
Макс. загрузка депозита:
40.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
53 (15.41%)
Коротких трейдов:
291 (84.59%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.93 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-34.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.84 USD (6)
Прирост в месяц:
14.18%
Годовой прогноз:
172.04%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.60 USD
Максимальная:
71.37 USD (65.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.52% (71.37 USD)
По эквити:
91.63% (21.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 289
EURUSDm# 27
ETHUSD# 14
GBPUSDm# 8
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# -4
EURUSDm# 6
ETHUSD# 8
GBPUSDm# 0
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# -20K
EURUSDm# 3K
ETHUSD# 41K
GBPUSDm# 2.4K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.80 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +0.33 USD
Макс. убыток в серии: -34.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Vàng EA
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
