Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
252 (73.25%)
Убыточных трейдов:
92 (26.74%)
Лучший трейд:
19.80 USD
Худший трейд:
-13.12 USD
Общая прибыль:
233.62 USD (247 764 pips)
Общий убыток:
-227.93 USD (222 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (0.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.81 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
56.93%
Макс. загрузка депозита:
40.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
53 (15.41%)
Коротких трейдов:
291 (84.59%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.93 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-34.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.84 USD (6)
Прирост в месяц:
14.18%
Годовой прогноз:
172.04%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
62.60 USD
Максимальная:
71.37 USD (65.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.52% (71.37 USD)
По эквити:
91.63% (21.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|289
|EURUSDm#
|27
|ETHUSD#
|14
|GBPUSDm#
|8
|SILVERm#
|5
|GAUUSDm#
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|-4
|EURUSDm#
|6
|ETHUSD#
|8
|GBPUSDm#
|0
|SILVERm#
|-6
|GAUUSDm#
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|-20K
|EURUSDm#
|3K
|ETHUSD#
|41K
|GBPUSDm#
|2.4K
|SILVERm#
|-1.2K
|GAUUSDm#
|183
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Vàng EA
