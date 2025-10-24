- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
344
盈利交易:
252 (73.25%)
亏损交易:
92 (26.74%)
最好交易:
19.80 USD
最差交易:
-13.12 USD
毛利:
233.62 USD (247 764 pips)
毛利亏损:
-227.93 USD (222 804 pips)
最大连续赢利:
20 (0.33 USD)
最大连续盈利:
33.81 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
58.53%
最大入金加载:
40.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.08
长期交易:
53 (15.41%)
短期交易:
291 (84.59%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
6 (-34.84 USD)
最大连续亏损:
-34.84 USD (6)
每月增长:
14.18%
年度预测:
172.04%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
62.60 USD
最大值:
71.37 USD (65.62%)
相对跌幅:
结余:
88.52% (71.37 USD)
净值:
91.63% (21.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|289
|EURUSDm#
|27
|ETHUSD#
|14
|GBPUSDm#
|8
|SILVERm#
|5
|GAUUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|-4
|EURUSDm#
|6
|ETHUSD#
|8
|GBPUSDm#
|0
|SILVERm#
|-6
|GAUUSDm#
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|-20K
|EURUSDm#
|3K
|ETHUSD#
|41K
|GBPUSDm#
|2.4K
|SILVERm#
|-1.2K
|GAUUSDm#
|183
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.80 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +0.33 USD
最大连续亏损: -34.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Vàng EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
33
93%
344
73%
59%
1.02
0.02
USD
USD
92%
1:500