- 자본
- 축소
트레이드:
365
이익 거래:
269 (73.69%)
손실 거래:
96 (26.30%)
최고의 거래:
19.80 USD
최악의 거래:
-13.12 USD
총 수익:
236.88 USD (251 016 pips)
총 손실:
-228.30 USD (223 155 pips)
연속 최대 이익:
20 (0.33 USD)
연속 최대 이익:
33.81 USD (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
58.68%
최대 입금량:
40.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
63 (17.26%)
숏(주식차입매도):
302 (82.74%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
0.88 USD
평균 손실:
-2.38 USD
연속 최대 손실:
6 (-34.84 USD)
연속 최대 손실:
-34.84 USD (6)
월별 성장률:
20.37%
연간 예측:
247.12%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
62.60 USD
최대한의:
71.37 USD (65.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.52% (71.37 USD)
자본금별:
91.63% (21.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|289
|EURUSDm#
|37
|GBPUSDm#
|19
|ETHUSD#
|14
|SILVERm#
|5
|GAUUSDm#
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|-4
|EURUSDm#
|7
|GBPUSDm#
|2
|ETHUSD#
|8
|SILVERm#
|-6
|GAUUSDm#
|2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|-20K
|EURUSDm#
|3.9K
|GBPUSDm#
|4.4K
|ETHUSD#
|41K
|SILVERm#
|-1.2K
|GAUUSDm#
|183
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.80 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +0.33 USD
연속 최대 손실: -34.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Vàng EA
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
38
USD
USD
36
93%
365
73%
59%
1.03
0.02
USD
USD
92%
1:500