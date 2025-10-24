SeñalesSecciones
Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
0 comentarios
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -8%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
344
Transacciones Rentables:
252 (73.25%)
Transacciones Irrentables:
92 (26.74%)
Mejor transacción:
19.80 USD
Peor transacción:
-13.12 USD
Beneficio Bruto:
233.62 USD (247 764 pips)
Pérdidas Brutas:
-227.93 USD (222 804 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (0.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
58.53%
Carga máxima del depósito:
40.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
53 (15.41%)
Transacciones Cortas:
291 (84.59%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
0.93 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-34.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.84 USD (6)
Crecimiento al mes:
14.18%
Pronóstico anual:
172.04%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
62.60 USD
Máxima:
71.37 USD (65.62%)
Reducción relativa:
De balance:
88.52% (71.37 USD)
De fondos:
91.63% (21.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 289
EURUSDm# 27
ETHUSD# 14
GBPUSDm# 8
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# -4
EURUSDm# 6
ETHUSD# 8
GBPUSDm# 0
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# -20K
EURUSDm# 3K
ETHUSD# 41K
GBPUSDm# 2.4K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.80 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +0.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Vàng EA
No hay comentarios
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
