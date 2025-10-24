SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FOREX VN 01 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
0 Bewertungen
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -8%
XMGlobal-Real 39
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
344
Gewinntrades:
252 (73.25%)
Verlusttrades:
92 (26.74%)
Bester Trade:
19.80 USD
Schlechtester Trade:
-13.12 USD
Bruttoprofit:
233.62 USD (247 764 pips)
Bruttoverlust:
-227.93 USD (222 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (0.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.81 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
59.68%
Max deposit load:
40.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
53 (15.41%)
Short-Positionen:
291 (84.59%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-34.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.84 USD (6)
Wachstum pro Monat :
14.18%
Jahresprognose:
172.04%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
62.60 USD
Maximaler:
71.37 USD (65.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.52% (71.37 USD)
Kapital:
91.63% (21.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 289
EURUSDm# 27
ETHUSD# 14
GBPUSDm# 8
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# -4
EURUSDm# 6
ETHUSD# 8
GBPUSDm# 0
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# -20K
EURUSDm# 3K
ETHUSD# 41K
GBPUSDm# 2.4K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.80 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Vàng EA
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 11:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FOREX VN 01 XM
30 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
35
USD
33
93%
344
73%
60%
1.02
0.02
USD
92%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.