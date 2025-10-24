SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FOREX VN 01 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
0 comentários
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -8%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
252 (73.25%)
Negociações com perda:
92 (26.74%)
Melhor negociação:
19.80 USD
Pior negociação:
-13.12 USD
Lucro bruto:
233.62 USD (247 764 pips)
Perda bruta:
-227.93 USD (222 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (0.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
58.53%
Depósito máximo carregado:
40.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
53 (15.41%)
Negociações curtas:
291 (84.59%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.93 USD
Perda média:
-2.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-34.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.84 USD (6)
Crescimento mensal:
14.18%
Previsão anual:
172.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
62.60 USD
Máximo:
71.37 USD (65.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.52% (71.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.63% (21.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 289
EURUSDm# 27
ETHUSD# 14
GBPUSDm# 8
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# -4
EURUSDm# 6
ETHUSD# 8
GBPUSDm# 0
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# -20K
EURUSDm# 3K
ETHUSD# 41K
GBPUSDm# 2.4K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.80 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +0.33 USD
Máxima perda consecutiva: -34.84 USD

Vàng EA
Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
