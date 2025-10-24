- Crescimento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
252 (73.25%)
Negociações com perda:
92 (26.74%)
Melhor negociação:
19.80 USD
Pior negociação:
-13.12 USD
Lucro bruto:
233.62 USD (247 764 pips)
Perda bruta:
-227.93 USD (222 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (0.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.81 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
58.53%
Depósito máximo carregado:
40.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
53 (15.41%)
Negociações curtas:
291 (84.59%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.93 USD
Perda média:
-2.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-34.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.84 USD (6)
Crescimento mensal:
14.18%
Previsão anual:
172.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
62.60 USD
Máximo:
71.37 USD (65.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.52% (71.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.63% (21.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|289
|EURUSDm#
|27
|ETHUSD#
|14
|GBPUSDm#
|8
|SILVERm#
|5
|GAUUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|-4
|EURUSDm#
|6
|ETHUSD#
|8
|GBPUSDm#
|0
|SILVERm#
|-6
|GAUUSDm#
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|-20K
|EURUSDm#
|3K
|ETHUSD#
|41K
|GBPUSDm#
|2.4K
|SILVERm#
|-1.2K
|GAUUSDm#
|183
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Vàng EA
Sem comentários
