Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -57%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
286
Profit Trade:
202 (70.62%)
Loss Trade:
84 (29.37%)
Best Trade:
19.80 USD
Worst Trade:
-13.12 USD
Profitto lordo:
199.22 USD (216 157 pips)
Perdita lorda:
-212.89 USD (209 947 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (0.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.85%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
28 (9.79%)
Short Trade:
258 (90.21%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-34.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.84 USD (6)
Crescita mensile:
254.97%
Previsione annuale:
3 093.69%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.60 USD
Massimale:
71.37 USD (65.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.52% (71.37 USD)
Per equità:
18.60% (3.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 266
ETHUSD# 14
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -17
ETHUSD# 8
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -33K
ETHUSD# 41K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.80 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.33 USD
Massima perdita consecutiva: -34.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Vàng EA
Non ci sono recensioni
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
