シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FOREX VN 01 XM
Van Phuoc Bui

FOREX VN 01 XM

Van Phuoc Bui
レビュー0件
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -8%
XMGlobal-Real 39
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
252 (73.25%)
損失トレード:
92 (26.74%)
ベストトレード:
19.80 USD
最悪のトレード:
-13.12 USD
総利益:
233.62 USD (247 764 pips)
総損失:
-227.93 USD (222 804 pips)
最大連続の勝ち:
20 (0.33 USD)
最大連続利益:
33.81 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
58.53%
最大入金額:
40.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
53 (15.41%)
短いトレード:
291 (84.59%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.93 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
6 (-34.84 USD)
最大連続損失:
-34.84 USD (6)
月間成長:
14.18%
年間予想:
172.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
62.60 USD
最大の:
71.37 USD (65.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.52% (71.37 USD)
エクイティによる:
91.63% (21.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 289
EURUSDm# 27
ETHUSD# 14
GBPUSDm# 8
SILVERm# 5
GAUUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# -4
EURUSDm# 6
ETHUSD# 8
GBPUSDm# 0
SILVERm# -6
GAUUSDm# 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# -20K
EURUSDm# 3K
ETHUSD# 41K
GBPUSDm# 2.4K
SILVERm# -1.2K
GAUUSDm# 183
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.80 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +0.33 USD
最大連続損失: -34.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Vàng EA
レビューなし
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FOREX VN 01 XM
30 USD/月
-8%
0
0
USD
35
USD
33
93%
344
73%
59%
1.02
0.02
USD
92%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください