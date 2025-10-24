- 成長
トレード:
344
利益トレード:
252 (73.25%)
損失トレード:
92 (26.74%)
ベストトレード:
19.80 USD
最悪のトレード:
-13.12 USD
総利益:
233.62 USD (247 764 pips)
総損失:
-227.93 USD (222 804 pips)
最大連続の勝ち:
20 (0.33 USD)
最大連続利益:
33.81 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
58.53%
最大入金額:
40.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
53 (15.41%)
短いトレード:
291 (84.59%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.93 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
6 (-34.84 USD)
最大連続損失:
-34.84 USD (6)
月間成長:
14.18%
年間予想:
172.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
62.60 USD
最大の:
71.37 USD (65.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.52% (71.37 USD)
エクイティによる:
91.63% (21.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|289
|EURUSDm#
|27
|ETHUSD#
|14
|GBPUSDm#
|8
|SILVERm#
|5
|GAUUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|-4
|EURUSDm#
|6
|ETHUSD#
|8
|GBPUSDm#
|0
|SILVERm#
|-6
|GAUUSDm#
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|-20K
|EURUSDm#
|3K
|ETHUSD#
|41K
|GBPUSDm#
|2.4K
|SILVERm#
|-1.2K
|GAUUSDm#
|183
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
