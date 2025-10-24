- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
10.00 USD
En kötü işlem:
-5.00 USD
Brüt kâr:
43.46 USD (816 pips)
Brüt zarar:
-9.19 USD (108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (27.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
1.62%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.89
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
4.73
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.80 USD (2)
Aylık büyüme:
3.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.80 USD (0.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|9
|USDCHF
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|251
|USDJPY
|457
|USDCHF
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 3
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
