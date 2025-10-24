- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
127 (64.14%)
Убыточных трейдов:
71 (35.86%)
Лучший трейд:
15.02 USD
Худший трейд:
-47.75 USD
Общая прибыль:
460.31 USD (18 942 pips)
Общий убыток:
-565.08 USD (17 245 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (14.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
65.91%
Макс. загрузка депозита:
9.14%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
60 (30.30%)
Коротких трейдов:
138 (69.70%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.53 USD
Средняя прибыль:
3.62 USD
Средний убыток:
-7.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-151.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.33 USD
Максимальная:
254.05 USD (23.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.00% (254.05 USD)
По эквити:
21.05% (211.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|73
|USDJPY
|50
|USDCHF
|35
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|7
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-93
|USDJPY
|54
|USDCHF
|-49
|GBPUSD
|-36
|XAUUSD
|-3
|EURUSD
|15
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|-1.7K
|USDJPY
|5.5K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|XAUUSD
|-280
|EURUSD
|316
|USDCAD
|152
|NZDUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.02 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.25 USD
Макс. убыток в серии: -151.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 126
