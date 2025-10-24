СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hoho9
Hendro Sasmito

Hoho9

Hendro Sasmito
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
127 (64.14%)
Убыточных трейдов:
71 (35.86%)
Лучший трейд:
15.02 USD
Худший трейд:
-47.75 USD
Общая прибыль:
460.31 USD (18 942 pips)
Общий убыток:
-565.08 USD (17 245 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (14.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
65.91%
Макс. загрузка депозита:
9.14%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
60 (30.30%)
Коротких трейдов:
138 (69.70%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.53 USD
Средняя прибыль:
3.62 USD
Средний убыток:
-7.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-151.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-11.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.33 USD
Максимальная:
254.05 USD (23.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.00% (254.05 USD)
По эквити:
21.05% (211.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 73
USDJPY 50
USDCHF 35
GBPUSD 16
XAUUSD 11
EURUSD 7
USDCAD 3
NZDUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD -93
USDJPY 54
USDCHF -49
GBPUSD -36
XAUUSD -3
EURUSD 15
USDCAD 3
NZDUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD -1.7K
USDJPY 5.5K
USDCHF -1.4K
GBPUSD -1.2K
XAUUSD -280
EURUSD 316
USDCAD 152
NZDUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.02 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +14.25 USD
Макс. убыток в серии: -151.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FreshForex-MT5
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 126
еще 281...
Free Style Trader
Нет отзывов
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

