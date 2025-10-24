Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5 0.00 × 4 FXDDTrading-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real12 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FreshForex-MT5 0.00 × 1 FXView-Live 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 4 ZeroMarkets-Live-1 0.00 × 1 StriforLtd-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 BenchMark-Server 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 PhillipFutures-Server 0.00 × 1 FortFS-Live 0.00 × 2 MarketEquityInc-Live 0.00 × 1 FairForex-LIVE 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 3 VanexGlobal-Online 0.00 × 3 MilliniumFortune-Live 0.00 × 1 150 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou