- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
198
Negociações com lucro:
127 (64.14%)
Negociações com perda:
71 (35.86%)
Melhor negociação:
15.02 USD
Pior negociação:
-47.75 USD
Lucro bruto:
460.31 USD (18 942 pips)
Perda bruta:
-565.08 USD (17 245 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (14.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
65.91%
Depósito máximo carregado:
9.14%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
60 (30.30%)
Negociações curtas:
138 (69.70%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.53 USD
Lucro médio:
3.62 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-151.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.33 USD
Máximo:
254.05 USD (23.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.00% (254.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.05% (211.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|73
|USDJPY
|50
|USDCHF
|35
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|7
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|-93
|USDJPY
|54
|USDCHF
|-49
|GBPUSD
|-36
|XAUUSD
|-3
|EURUSD
|15
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|-1.7K
|USDJPY
|5.5K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|XAUUSD
|-280
|EURUSD
|316
|USDCAD
|152
|NZDUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.02 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +14.25 USD
Máxima perda consecutiva: -151.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 127
