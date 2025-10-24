SinaisSeções
Hendro Sasmito

Hoho9

Hendro Sasmito
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -10%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
198
Negociações com lucro:
127 (64.14%)
Negociações com perda:
71 (35.86%)
Melhor negociação:
15.02 USD
Pior negociação:
-47.75 USD
Lucro bruto:
460.31 USD (18 942 pips)
Perda bruta:
-565.08 USD (17 245 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (14.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
65.91%
Depósito máximo carregado:
9.14%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
60 (30.30%)
Negociações curtas:
138 (69.70%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.53 USD
Lucro médio:
3.62 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-151.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.70 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.33 USD
Máximo:
254.05 USD (23.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.00% (254.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.05% (211.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 73
USDJPY 50
USDCHF 35
GBPUSD 16
XAUUSD 11
EURUSD 7
USDCAD 3
NZDUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD -93
USDJPY 54
USDCHF -49
GBPUSD -36
XAUUSD -3
EURUSD 15
USDCAD 3
NZDUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD -1.7K
USDJPY 5.5K
USDCHF -1.4K
GBPUSD -1.2K
XAUUSD -280
EURUSD 316
USDCAD 152
NZDUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.02 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +14.25 USD
Máxima perda consecutiva: -151.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FreshForex-MT5
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 127
281 mais ...
Free Style Trader
Sem comentários
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hoho9
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
895
USD
10
0%
198
64%
66%
0.81
-0.53
USD
23%
1:500
