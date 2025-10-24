SignaleKategorien
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
198
Gewinntrades:
127 (64.14%)
Verlusttrades:
71 (35.86%)
Bester Trade:
15.02 USD
Schlechtester Trade:
-47.75 USD
Bruttoprofit:
460.31 USD (18 942 pips)
Bruttoverlust:
-565.08 USD (17 245 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (14.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.27 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
65.91%
Max deposit load:
9.14%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
60 (30.30%)
Short-Positionen:
138 (69.70%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-151.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-11.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.33 USD
Maximaler:
254.05 USD (23.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.00% (254.05 USD)
Kapital:
21.05% (211.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 73
USDJPY 50
USDCHF 35
GBPUSD 16
XAUUSD 11
EURUSD 7
USDCAD 3
NZDUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD -93
USDJPY 54
USDCHF -49
GBPUSD -36
XAUUSD -3
EURUSD 15
USDCAD 3
NZDUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD -1.7K
USDJPY 5.5K
USDCHF -1.4K
GBPUSD -1.2K
XAUUSD -280
EURUSD 316
USDCAD 152
NZDUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.02 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FreshForex-MT5
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 129
noch 281 ...
Free Style Trader
Keine Bewertungen
2025.12.28 20:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
