- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-5.00 USD
Profitto lordo:
43.46 USD (816 pips)
Perdita lorda:
-9.19 USD (108 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (27.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
36.47%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.89
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
4.73
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.80 USD (2)
Crescita mensile:
3.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.80 USD (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (8.80 USD)
Per equità:
0.04% (0.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|9
|USDCHF
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|251
|USDJPY
|457
|USDCHF
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.08 USD
Massima perdita consecutiva: -8.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
FortFS-Live
|0.00 × 2
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 3
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
Free Style Trader
Non ci sono recensioni
