SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hoho9
Hendro Sasmito

Hoho9

Hendro Sasmito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-5.00 USD
Profitto lordo:
43.46 USD (816 pips)
Perdita lorda:
-9.19 USD (108 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (27.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
36.47%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.89
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
4.73
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.80 USD (2)
Crescita mensile:
3.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.80 USD (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (8.80 USD)
Per equità:
0.04% (0.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 6
USDJPY 5
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 25
USDJPY 9
USDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 251
USDJPY 457
USDCHF 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.08 USD
Massima perdita consecutiva: -8.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 4
FXDDTrading-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FreshForex-MT5
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
FortFS-Live
0.00 × 2
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
FairForex-LIVE
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 3
VanexGlobal-Online
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
150 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Free Style Trader
Non ci sono recensioni
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hoho9
30USD al mese
3%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
12
75%
36%
4.72
2.86
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.