Hendro Sasmito

Hoho9

Hendro Sasmito
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -10%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
198
Transacciones Rentables:
127 (64.14%)
Transacciones Irrentables:
71 (35.86%)
Mejor transacción:
15.02 USD
Peor transacción:
-47.75 USD
Beneficio Bruto:
460.31 USD (18 942 pips)
Pérdidas Brutas:
-565.08 USD (17 245 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (14.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
65.91%
Carga máxima del depósito:
9.14%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
60 (30.30%)
Transacciones Cortas:
138 (69.70%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.53 USD
Beneficio medio:
3.62 USD
Pérdidas medias:
-7.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-151.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
-11.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
149.33 USD
Máxima:
254.05 USD (23.00%)
Reducción relativa:
De balance:
23.00% (254.05 USD)
De fondos:
21.05% (211.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 73
USDJPY 50
USDCHF 35
GBPUSD 16
XAUUSD 11
EURUSD 7
USDCAD 3
NZDUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD -93
USDJPY 54
USDCHF -49
GBPUSD -36
XAUUSD -3
EURUSD 15
USDCAD 3
NZDUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD -1.7K
USDJPY 5.5K
USDCHF -1.4K
GBPUSD -1.2K
XAUUSD -280
EURUSD 316
USDCAD 152
NZDUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.02 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +14.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FreshForex-MT5
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.11 × 127
otros 281...
Free Style Trader
No hay comentarios
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hoho9
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
895
USD
10
0%
198
64%
66%
0.81
-0.53
USD
23%
1:500
