- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
198
利益トレード:
127 (64.14%)
損失トレード:
71 (35.86%)
ベストトレード:
15.02 USD
最悪のトレード:
-47.75 USD
総利益:
460.31 USD (18 942 pips)
総損失:
-565.08 USD (17 245 pips)
最大連続の勝ち:
9 (14.25 USD)
最大連続利益:
36.27 USD (7)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
65.91%
最大入金額:
9.14%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
60 (30.30%)
短いトレード:
138 (69.70%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.53 USD
平均利益:
3.62 USD
平均損失:
-7.96 USD
最大連続の負け:
6 (-151.70 USD)
最大連続損失:
-151.70 USD (6)
月間成長:
-11.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.33 USD
最大の:
254.05 USD (23.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.00% (254.05 USD)
エクイティによる:
21.05% (211.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|73
|USDJPY
|50
|USDCHF
|35
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|7
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|-93
|USDJPY
|54
|USDCHF
|-49
|GBPUSD
|-36
|XAUUSD
|-3
|EURUSD
|15
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|-1.7K
|USDJPY
|5.5K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|XAUUSD
|-280
|EURUSD
|316
|USDCAD
|152
|NZDUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.02 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +14.25 USD
最大連続損失: -151.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 127
