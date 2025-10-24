- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
198
盈利交易:
127 (64.14%)
亏损交易:
71 (35.86%)
最好交易:
15.02 USD
最差交易:
-47.75 USD
毛利:
460.31 USD (18 942 pips)
毛利亏损:
-565.08 USD (17 245 pips)
最大连续赢利:
9 (14.25 USD)
最大连续盈利:
36.27 USD (7)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
65.91%
最大入金加载:
9.14%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
60 (30.30%)
短期交易:
138 (69.70%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.53 USD
平均利润:
3.62 USD
平均损失:
-7.96 USD
最大连续失误:
6 (-151.70 USD)
最大连续亏损:
-151.70 USD (6)
每月增长:
-11.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
149.33 USD
最大值:
254.05 USD (23.00%)
相对跌幅:
结余:
23.00% (254.05 USD)
净值:
21.05% (211.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|73
|USDJPY
|50
|USDCHF
|35
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|7
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-93
|USDJPY
|54
|USDCHF
|-49
|GBPUSD
|-36
|XAUUSD
|-3
|EURUSD
|15
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-1.7K
|USDJPY
|5.5K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|XAUUSD
|-280
|EURUSD
|316
|USDCAD
|152
|NZDUSD
|203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.02 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +14.25 USD
最大连续亏损: -151.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
Garnet-Server
|0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
LandFX-Live
|0.00 × 1
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.11 × 127
