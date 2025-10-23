SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Cradle MT5 SR by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
34 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.00%)
En iyi işlem:
26.41 AUD
En kötü işlem:
-4.13 AUD
Brüt kâr:
110.01 AUD (4 565 pips)
Brüt zarar:
-19.23 AUD (1 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (60.44 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
60.44 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.04%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
10.06
Alış işlemleri:
44 (88.00%)
Satış işlemleri:
6 (12.00%)
Kâr faktörü:
5.72
Beklenen getiri:
1.82 AUD
Ortalama kâr:
3.24 AUD
Ortalama zarar:
-1.20 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.02 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.02 AUD (3)
Aylık büyüme:
0.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.02 AUD
Maksimum:
9.02 AUD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 45
NZDCAD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 62
NZDCAD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 727
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.41 AUD
En kötü işlem: -4 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.44 AUD
Maksimum ardışık zarar: -9.02 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 195
GMI3-Real
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.46 × 84
JunoMarkets-Server
2.33 × 9
RoboForex-Pro
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.88 × 162
xChief-MT5
3.25 × 8
OxSecurities-Live
4.37 × 121
TitanFX-MT5-01
5.83 × 128
VantageFX-Live
6.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 5
VantageInternational-Live 10
6.50 × 2
LiteFinance-MT5-Live
6.83 × 94
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.96 × 114
DerivSVG-Server
8.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
9.50 × 2
UltimaMarkets-Live 1
9.79 × 101
Tickmill-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real32
11.29 × 99
Exness-MT5Real11
11.80 × 5
Forex.com-Live 536
12.00 × 2
XMTrading-MT5 3
12.67 × 92
XMGlobalMU-MT5 6
13.00 × 10
XMGlobal-MT5 8
16.33 × 3
SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates.
Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader


This strategy only trades AUDCAD and NZDCAD on MT5 terminal.

Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD.  5 bots used to pick these movements and trade independent to each other.

Minimum capital suggested $10,000 AUD.

Find below a list of all our strategies:


MT4
Cradle by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
Uluru SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Litchfield VHR by Secure FX Trader

MT5
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader


İnceleme yok
2025.10.23 22:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
10K
AUD
2
98%
50
68%
100%
5.72
1.82
AUD
0%
1:500
