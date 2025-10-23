СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Cradle MT5 SR by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 4%
ICMarketsAU-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
139 (72.02%)
Убыточных трейдов:
54 (27.98%)
Лучший трейд:
27.54 AUD
Худший трейд:
-7.06 AUD
Общая прибыль:
496.94 AUD (23 743 pips)
Общий убыток:
-92.05 AUD (5 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (57.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
70.32 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
75.10%
Макс. загрузка депозита:
1.15%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
44.89
Длинных трейдов:
121 (62.69%)
Коротких трейдов:
72 (37.31%)
Профит фактор:
5.40
Мат. ожидание:
2.10 AUD
Средняя прибыль:
3.58 AUD
Средний убыток:
-1.70 AUD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7.24 AUD)
Макс. убыток в серии:
-9.02 AUD (3)
Прирост в месяц:
1.92%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.02 AUD
Максимальная:
9.02 AUD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.09% (9.02 AUD)
По эквити:
1.37% (140.73 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 192
NZDCAD 117
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.54 AUD
Худший трейд: -7 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +57.33 AUD
Макс. убыток в серии: -7.24 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 13
JunoMarkets-Server
0.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 227
GMI3-Real
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.45 × 84
JunoMarkets-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.88 × 162
xChief-MT5
3.25 × 8
OxSecurities-Live
4.37 × 121
TradeMaxGlobal-Live
5.60 × 5
TitanFX-MT5-01
5.82 × 137
VantageFX-Live
6.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
6.00 × 228
VantageInternational-Live 10
6.50 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.96 × 114
DerivSVG-Server
8.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
9.50 × 2
UltimaMarkets-Live 1
9.79 × 101
Tickmill-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real32
11.29 × 99
Exness-MT5Real11
11.80 × 5
XMTrading-MT5 3
12.67 × 92
XMGlobalMU-MT5 6
13.00 × 10
Forex.com-Live 536
13.71 × 7
еще 4...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates.
Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader


This strategy only trades AUDCAD and NZDCAD on MT5 terminal.

Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD.  5 bots used to pick these movements and trade independent to each other.

Minimum capital suggested $10,000 AUD.

Find below a list of all our strategies:


MT4
Cradle by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
Uluru SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Litchfield VHR by Secure FX Trader

MT5
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader


Нет отзывов
2025.12.19 23:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
35 USD в месяц
4%
0
0
USD
10K
AUD
9
98%
193
72%
75%
5.39
2.10
AUD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.