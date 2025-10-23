SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Cradle MT5 SR by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
193
Gewinntrades:
139 (72.02%)
Verlusttrades:
54 (27.98%)
Bester Trade:
27.54 AUD
Schlechtester Trade:
-7.06 AUD
Bruttoprofit:
496.94 AUD (23 743 pips)
Bruttoverlust:
-92.05 AUD (5 403 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (57.33 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.32 AUD (9)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
75.10%
Max deposit load:
1.15%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
44.89
Long-Positionen:
121 (62.69%)
Short-Positionen:
72 (37.31%)
Profit-Faktor:
5.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.10 AUD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.70 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-7.24 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.02 AUD (3)
Wachstum pro Monat :
1.92%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.02 AUD
Maximaler:
9.02 AUD (0.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.09% (9.02 AUD)
Kapital:
1.37% (140.73 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 192
NZDCAD 117
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.54 AUD
Schlechtester Trade: -7 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.33 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.24 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 13
JunoMarkets-Server
0.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 227
GMI3-Real
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.52 × 85
JunoMarkets-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.88 × 162
xChief-MT5
3.25 × 8
OxSecurities-Live
4.37 × 121
TradeMaxGlobal-Live
5.60 × 5
TitanFX-MT5-01
5.82 × 137
VantageFX-Live
6.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
6.00 × 228
VantageInternational-Live 10
6.50 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.96 × 114
DerivSVG-Server
8.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
9.50 × 2
UltimaMarkets-Live 1
9.79 × 101
Tickmill-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real32
11.29 × 99
Exness-MT5Real11
11.80 × 5
XMTrading-MT5 3
12.67 × 92
XMGlobalMU-MT5 6
13.00 × 10
Forex.com-Live 536
13.71 × 7
noch 4 ...
SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates.
Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader


This strategy only trades AUDCAD and NZDCAD on MT5 terminal.

Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD.  5 bots used to pick these movements and trade independent to each other.

Minimum capital suggested $10,000 AUD.

Find below a list of all our strategies:


MT4
Cradle by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
Uluru SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Litchfield VHR by Secure FX Trader

MT5
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader


Keine Bewertungen
2025.12.19 23:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 22:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
