Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 792%
PUPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
767
Kârla kapanan işlemler:
752 (98.04%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (1.96%)
En iyi işlem:
28.69 USD
En kötü işlem:
-8.28 USD
Brüt kâr:
1 659.12 USD (179 884 pips)
Brüt zarar:
-50.36 USD (5 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
610 (1 027.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 027.85 USD (610)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
89.23
Alış işlemleri:
358 (46.68%)
Satış işlemleri:
409 (53.32%)
Kâr faktörü:
32.95
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-3.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.03 USD (4)
Aylık büyüme:
28.51%
Yıllık tahmin:
345.87%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.03 USD (2.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (18.03 USD)
Varlığa göre:
10.94% (197.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 209
EURUSD.s 157
AUDUSD.s 129
AUDCAD.s 105
NZDCAD.s 93
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s 497
EURUSD.s 408
AUDUSD.s 218
AUDCAD.s 130
NZDCAD.s 136
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s 50K
EURUSD.s 39K
AUDUSD.s 22K
AUDCAD.s 19K
NZDCAD.s 20K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.69 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 610
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 027.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.03 USD

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.