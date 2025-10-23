SinaisSeções
Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
Confiabilidade
32 semanas
8 / 9.7K USD
Copiar por 38 USD por mês
crescimento desde 2025 2 545%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 098
Negociações com lucro:
1 083 (98.63%)
Negociações com perda:
15 (1.37%)
Melhor negociação:
28.69 USD
Pior negociação:
-8.28 USD
Lucro bruto:
2 378.71 USD (258 190 pips)
Perda bruta:
-50.36 USD (5 867 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
941 (1 747.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 747.44 USD (941)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.38%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
129.14
Negociações longas:
527 (48.00%)
Negociações curtas:
571 (52.00%)
Fator de lucro:
47.23
Valor esperado:
2.12 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-3.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-18.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.03 USD (4)
Crescimento mensal:
10.36%
Previsão anual:
128.64%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.03 USD (2.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.26% (18.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.60% (810.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD.s 317
EURUSD.s 245
AUDUSD.s 177
AUDCAD.s 151
NZDCAD.s 134
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD.s 814
EURUSD.s 609
AUDUSD.s 304
AUDCAD.s 184
NZDCAD.s 198
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD.s 82K
EURUSD.s 60K
AUDUSD.s 31K
AUDCAD.s 27K
NZDCAD.s 28K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.69 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 941
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 747.44 USD
Máxima perda consecutiva: -18.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
