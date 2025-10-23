- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 098
Negociações com lucro:
1 083 (98.63%)
Negociações com perda:
15 (1.37%)
Melhor negociação:
28.69 USD
Pior negociação:
-8.28 USD
Lucro bruto:
2 378.71 USD (258 190 pips)
Perda bruta:
-50.36 USD (5 867 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
941 (1 747.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 747.44 USD (941)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.38%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
129.14
Negociações longas:
527 (48.00%)
Negociações curtas:
571 (52.00%)
Fator de lucro:
47.23
Valor esperado:
2.12 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-3.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-18.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.03 USD (4)
Crescimento mensal:
10.36%
Previsão anual:
128.64%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.03 USD (2.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.26% (18.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.60% (810.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|317
|EURUSD.s
|245
|AUDUSD.s
|177
|AUDCAD.s
|151
|NZDCAD.s
|134
|USDJPY.s
|33
|USDCHF.s
|18
|USDCAD.s
|15
|EURGBP.s
|7
|EURJPY.s
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD.s
|814
|EURUSD.s
|609
|AUDUSD.s
|304
|AUDCAD.s
|184
|NZDCAD.s
|198
|USDJPY.s
|85
|USDCHF.s
|83
|USDCAD.s
|38
|EURGBP.s
|12
|EURJPY.s
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD.s
|82K
|EURUSD.s
|60K
|AUDUSD.s
|31K
|AUDCAD.s
|27K
|NZDCAD.s
|28K
|USDJPY.s
|13K
|USDCHF.s
|5.6K
|USDCAD.s
|5.2K
|EURGBP.s
|985
|EURJPY.s
|162
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.69 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 941
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 747.44 USD
Máxima perda consecutiva: -18.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
38 USD por mês
2 545%
8
9.7K
USD
USD
2.5K
USD
USD
32
85%
1 098
98%
100%
47.23
2.12
USD
USD
41%
1:500