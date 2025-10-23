SeñalesSecciones
Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
8 / 9.7K USD
incremento desde 2025 2 545%
PUPrime-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 098
Transacciones Rentables:
1 083 (98.63%)
Transacciones Irrentables:
15 (1.37%)
Mejor transacción:
28.69 USD
Peor transacción:
-8.28 USD
Beneficio Bruto:
2 378.71 USD (258 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-50.36 USD (5 867 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
941 (1 747.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 747.44 USD (941)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.38%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
129.14
Transacciones Largas:
527 (48.00%)
Transacciones Cortas:
571 (52.00%)
Factor de Beneficio:
47.23
Beneficio Esperado:
2.12 USD
Beneficio medio:
2.20 USD
Pérdidas medias:
-3.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-18.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.03 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.36%
Pronóstico anual:
128.64%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.03 USD (2.74%)
Reducción relativa:
De balance:
2.26% (18.03 USD)
De fondos:
40.60% (810.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD.s 317
EURUSD.s 245
AUDUSD.s 177
AUDCAD.s 151
NZDCAD.s 134
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD.s 814
EURUSD.s 609
AUDUSD.s 304
AUDCAD.s 184
NZDCAD.s 198
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD.s 82K
EURUSD.s 60K
AUDUSD.s 31K
AUDCAD.s 27K
NZDCAD.s 28K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.69 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 941
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 747.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
