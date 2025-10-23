- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 098
利益トレード:
1 083 (98.63%)
損失トレード:
15 (1.37%)
ベストトレード:
28.69 USD
最悪のトレード:
-8.28 USD
総利益:
2 378.71 USD (258 190 pips)
総損失:
-50.36 USD (5 867 pips)
最大連続の勝ち:
941 (1 747.44 USD)
最大連続利益:
1 747.44 USD (941)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.38%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
129.14
長いトレード:
527 (48.00%)
短いトレード:
571 (52.00%)
プロフィットファクター:
47.23
期待されたペイオフ:
2.12 USD
平均利益:
2.20 USD
平均損失:
-3.36 USD
最大連続の負け:
4 (-18.03 USD)
最大連続損失:
-18.03 USD (4)
月間成長:
10.36%
年間予想:
128.64%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.03 USD (2.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.26% (18.03 USD)
エクイティによる:
40.60% (810.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|317
|EURUSD.s
|245
|AUDUSD.s
|177
|AUDCAD.s
|151
|NZDCAD.s
|134
|USDJPY.s
|33
|USDCHF.s
|18
|USDCAD.s
|15
|EURGBP.s
|7
|EURJPY.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.s
|814
|EURUSD.s
|609
|AUDUSD.s
|304
|AUDCAD.s
|184
|NZDCAD.s
|198
|USDJPY.s
|85
|USDCHF.s
|83
|USDCAD.s
|38
|EURGBP.s
|12
|EURJPY.s
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.s
|82K
|EURUSD.s
|60K
|AUDUSD.s
|31K
|AUDCAD.s
|27K
|NZDCAD.s
|28K
|USDJPY.s
|13K
|USDCHF.s
|5.6K
|USDCAD.s
|5.2K
|EURGBP.s
|985
|EURJPY.s
|162
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.69 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 941
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 747.44 USD
最大連続損失: -18.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
38 USD/月
2 545%
8
9.7K
USD
USD
2.5K
USD
USD
32
85%
1 098
98%
100%
47.23
2.12
USD
USD
41%
1:500