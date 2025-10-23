シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Piltai
Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
レビュー0件
信頼性
32週間
8 / 9.7K USD
月額  38  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2 545%
PUPrime-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 098
利益トレード:
1 083 (98.63%)
損失トレード:
15 (1.37%)
ベストトレード:
28.69 USD
最悪のトレード:
-8.28 USD
総利益:
2 378.71 USD (258 190 pips)
総損失:
-50.36 USD (5 867 pips)
最大連続の勝ち:
941 (1 747.44 USD)
最大連続利益:
1 747.44 USD (941)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.38%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
129.14
長いトレード:
527 (48.00%)
短いトレード:
571 (52.00%)
プロフィットファクター:
47.23
期待されたペイオフ:
2.12 USD
平均利益:
2.20 USD
平均損失:
-3.36 USD
最大連続の負け:
4 (-18.03 USD)
最大連続損失:
-18.03 USD (4)
月間成長:
10.36%
年間予想:
128.64%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.03 USD (2.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.26% (18.03 USD)
エクイティによる:
40.60% (810.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD.s 317
EURUSD.s 245
AUDUSD.s 177
AUDCAD.s 151
NZDCAD.s 134
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD.s 814
EURUSD.s 609
AUDUSD.s 304
AUDCAD.s 184
NZDCAD.s 198
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD.s 82K
EURUSD.s 60K
AUDUSD.s 31K
AUDCAD.s 27K
NZDCAD.s 28K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.69 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 941
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 747.44 USD
最大連続損失: -18.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください