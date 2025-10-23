SignaleKategorien
Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
8 / 9.7K USD
Für 38 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2 545%
PUPrime-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 098
Gewinntrades:
1 083 (98.63%)
Verlusttrades:
15 (1.37%)
Bester Trade:
28.69 USD
Schlechtester Trade:
-8.28 USD
Bruttoprofit:
2 378.71 USD (258 190 pips)
Bruttoverlust:
-50.36 USD (5 867 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
941 (1 747.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 747.44 USD (941)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
129.14
Long-Positionen:
527 (48.00%)
Short-Positionen:
571 (52.00%)
Profit-Faktor:
47.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-18.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.03 USD (4)
Wachstum pro Monat :
10.36%
Jahresprognose:
128.64%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.03 USD (2.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.26% (18.03 USD)
Kapital:
40.60% (810.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.s 317
EURUSD.s 245
AUDUSD.s 177
AUDCAD.s 151
NZDCAD.s 134
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.s 814
EURUSD.s 609
AUDUSD.s 304
AUDCAD.s 184
NZDCAD.s 198
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.s 82K
EURUSD.s 60K
AUDUSD.s 31K
AUDCAD.s 27K
NZDCAD.s 28K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.69 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 941
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 747.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
