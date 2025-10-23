- 成长
交易:
1 098
盈利交易:
1 083 (98.63%)
亏损交易:
15 (1.37%)
最好交易:
28.69 USD
最差交易:
-8.28 USD
毛利:
2 378.71 USD (258 190 pips)
毛利亏损:
-50.36 USD (5 867 pips)
最大连续赢利:
941 (1 747.44 USD)
最大连续盈利:
1 747.44 USD (941)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
129.14
长期交易:
527 (48.00%)
短期交易:
571 (52.00%)
利润因子:
47.23
预期回报:
2.12 USD
平均利润:
2.20 USD
平均损失:
-3.36 USD
最大连续失误:
4 (-18.03 USD)
最大连续亏损:
-18.03 USD (4)
每月增长:
10.36%
年度预测:
128.64%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.03 USD (2.74%)
相对跌幅:
结余:
2.26% (18.03 USD)
净值:
40.60% (810.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|317
|EURUSD.s
|245
|AUDUSD.s
|177
|AUDCAD.s
|151
|NZDCAD.s
|134
|USDJPY.s
|33
|USDCHF.s
|18
|USDCAD.s
|15
|EURGBP.s
|7
|EURJPY.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.s
|814
|EURUSD.s
|609
|AUDUSD.s
|304
|AUDCAD.s
|184
|NZDCAD.s
|198
|USDJPY.s
|85
|USDCHF.s
|83
|USDCAD.s
|38
|EURGBP.s
|12
|EURJPY.s
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.s
|82K
|EURUSD.s
|60K
|AUDUSD.s
|31K
|AUDCAD.s
|27K
|NZDCAD.s
|28K
|USDJPY.s
|13K
|USDCHF.s
|5.6K
|USDCAD.s
|5.2K
|EURGBP.s
|985
|EURJPY.s
|162
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.69 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 941
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 747.44 USD
最大连续亏损: -18.03 USD
