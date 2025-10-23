- 자본
- 축소
트레이드:
1 098
이익 거래:
1 083 (98.63%)
손실 거래:
15 (1.37%)
최고의 거래:
28.69 USD
최악의 거래:
-8.28 USD
총 수익:
2 378.71 USD (258 190 pips)
총 손실:
-50.36 USD (5 867 pips)
연속 최대 이익:
941 (1 747.44 USD)
연속 최대 이익:
1 747.44 USD (941)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.38%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
129.14
롱(주식매수):
527 (48.00%)
숏(주식차입매도):
571 (52.00%)
수익 요인:
47.23
기대수익:
2.12 USD
평균 이익:
2.20 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
4 (-18.03 USD)
연속 최대 손실:
-18.03 USD (4)
월별 성장률:
10.36%
연간 예측:
128.64%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.03 USD (2.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.26% (18.03 USD)
자본금별:
40.60% (810.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|317
|EURUSD.s
|245
|AUDUSD.s
|177
|AUDCAD.s
|151
|NZDCAD.s
|134
|USDJPY.s
|33
|USDCHF.s
|18
|USDCAD.s
|15
|EURGBP.s
|7
|EURJPY.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.s
|814
|EURUSD.s
|609
|AUDUSD.s
|304
|AUDCAD.s
|184
|NZDCAD.s
|198
|USDJPY.s
|85
|USDCHF.s
|83
|USDCAD.s
|38
|EURGBP.s
|12
|EURJPY.s
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.s
|82K
|EURUSD.s
|60K
|AUDUSD.s
|31K
|AUDCAD.s
|27K
|NZDCAD.s
|28K
|USDJPY.s
|13K
|USDCHF.s
|5.6K
|USDCAD.s
|5.2K
|EURGBP.s
|985
|EURJPY.s
|162
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.69 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 941
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 747.44 USD
연속 최대 손실: -18.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 38 USD
2 545%
8
9.7K
USD
USD
2.5K
USD
USD
32
85%
1 098
98%
100%
47.23
2.12
USD
USD
41%
1:500