Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
0 отзывов
Надежность
32 недели
8 / 9.7K USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2025 2 545%
PUPrime-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 098
Прибыльных трейдов:
1 083 (98.63%)
Убыточных трейдов:
15 (1.37%)
Лучший трейд:
28.69 USD
Худший трейд:
-8.28 USD
Общая прибыль:
2 378.71 USD (258 190 pips)
Общий убыток:
-50.36 USD (5 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
941 (1 747.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 747.44 USD (941)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
129.14
Длинных трейдов:
527 (48.00%)
Коротких трейдов:
571 (52.00%)
Профит фактор:
47.23
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.03 USD (4)
Прирост в месяц:
10.36%
Годовой прогноз:
128.64%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.03 USD (2.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.26% (18.03 USD)
По эквити:
40.60% (810.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.s 317
EURUSD.s 245
AUDUSD.s 177
AUDCAD.s 151
NZDCAD.s 134
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.s 814
EURUSD.s 609
AUDUSD.s 304
AUDCAD.s 184
NZDCAD.s 198
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.s 82K
EURUSD.s 60K
AUDUSD.s 31K
AUDCAD.s 27K
NZDCAD.s 28K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.69 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 941
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 747.44 USD
Макс. убыток в серии: -18.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 04:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Piltai
38 USD в месяц
2 545%
8
9.7K
USD
2.5K
USD
32
85%
1 098
98%
100%
47.23
2.12
USD
41%
1:500
