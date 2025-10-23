- Прирост
Всего трейдов:
1 098
Прибыльных трейдов:
1 083 (98.63%)
Убыточных трейдов:
15 (1.37%)
Лучший трейд:
28.69 USD
Худший трейд:
-8.28 USD
Общая прибыль:
2 378.71 USD (258 190 pips)
Общий убыток:
-50.36 USD (5 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
941 (1 747.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 747.44 USD (941)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
129.14
Длинных трейдов:
527 (48.00%)
Коротких трейдов:
571 (52.00%)
Профит фактор:
47.23
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.03 USD (4)
Прирост в месяц:
10.36%
Годовой прогноз:
128.64%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.03 USD (2.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.26% (18.03 USD)
По эквити:
40.60% (810.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|317
|EURUSD.s
|245
|AUDUSD.s
|177
|AUDCAD.s
|151
|NZDCAD.s
|134
|USDJPY.s
|33
|USDCHF.s
|18
|USDCAD.s
|15
|EURGBP.s
|7
|EURJPY.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.s
|814
|EURUSD.s
|609
|AUDUSD.s
|304
|AUDCAD.s
|184
|NZDCAD.s
|198
|USDJPY.s
|85
|USDCHF.s
|83
|USDCAD.s
|38
|EURGBP.s
|12
|EURJPY.s
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.s
|82K
|EURUSD.s
|60K
|AUDUSD.s
|31K
|AUDCAD.s
|27K
|NZDCAD.s
|28K
|USDJPY.s
|13K
|USDCHF.s
|5.6K
|USDCAD.s
|5.2K
|EURGBP.s
|985
|EURJPY.s
|162
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +28.69 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 941
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 747.44 USD
Макс. убыток в серии: -18.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
