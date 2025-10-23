- Büyüme
İşlemler:
2 525
Kârla kapanan işlemler:
2 151 (85.18%)
Zararla kapanan işlemler:
374 (14.81%)
En iyi işlem:
5 091.75 USD
En kötü işlem:
-5 182.75 USD
Brüt kâr:
257 095.17 USD (28 391 pips)
Brüt zarar:
-130 143.73 USD (13 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (8 245.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 395.75 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
165
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.80
Alış işlemleri:
1 206 (47.76%)
Satış işlemleri:
1 319 (52.24%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
50.28 USD
Ortalama kâr:
119.52 USD
Ortalama zarar:
-347.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 924.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 305.50 USD (2)
Aylık büyüme:
21.02%
Yıllık tahmin:
254.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 678.25 USD
Maksimum:
16 279.37 USD (13.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.58% (16 282.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500
|2509
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500
|128K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-70
|USDCAD
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|8
|USDCAD
|37
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 091.75 USD
En kötü işlem: -5 183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 245.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 924.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1577
|
PrimeCodex-MT5
|0.81 × 361
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 229
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
