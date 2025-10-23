SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PTC PAT SIGNAL SP
Ignacio Jimenez Fernandez

PTC PAT SIGNAL SP

Ignacio Jimenez Fernandez
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 128%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 525
Kârla kapanan işlemler:
2 151 (85.18%)
Zararla kapanan işlemler:
374 (14.81%)
En iyi işlem:
5 091.75 USD
En kötü işlem:
-5 182.75 USD
Brüt kâr:
257 095.17 USD (28 391 pips)
Brüt zarar:
-130 143.73 USD (13 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (8 245.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 395.75 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
165
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.80
Alış işlemleri:
1 206 (47.76%)
Satış işlemleri:
1 319 (52.24%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
50.28 USD
Ortalama kâr:
119.52 USD
Ortalama zarar:
-347.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 924.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 305.50 USD (2)
Aylık büyüme:
21.02%
Yıllık tahmin:
254.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 678.25 USD
Maksimum:
16 279.37 USD (13.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.58% (16 282.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 2509
XAUUSD 10
EURUSD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 128K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -70
USDCAD 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 15K
XAUUSD 116
EURUSD 8
USDCAD 37
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 091.75 USD
En kötü işlem: -5 183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 245.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 924.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1577
PrimeCodex-MT5
0.81 × 361
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 229
13 daha fazla...
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
İnceleme yok
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
