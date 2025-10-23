信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Zeuss Alpha Plus INDEX
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus INDEX

Ignacio Jimenez Fernandez
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 116%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 078
盈利交易:
2 644 (85.89%)
亏损交易:
434 (14.10%)
最好交易:
5 091.75 USD
最差交易:
-10 732.65 USD
毛利:
324 468.07 USD (35 914 pips)
毛利亏损:
-209 650.02 USD (21 120 pips)
最大连续赢利:
70 (8 245.70 USD)
最大连续盈利:
11 395.75 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
79.31%
最大入金加载:
175.93%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.85
长期交易:
1 551 (50.39%)
短期交易:
1 527 (49.61%)
利润因子:
1.55
预期回报:
37.30 USD
平均利润:
122.72 USD
平均损失:
-483.06 USD
最大连续失误:
5 (-4 924.75 USD)
最大连续亏损:
-10 732.65 USD (1)
每月增长:
3.22%
年度预测:
39.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 678.25 USD
最大值:
29 805.83 USD (12.79%)
相对跌幅:
结余:
13.58% (16 282.12 USD)
净值:
55.37% (123 673.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SP500 3060
XAUUSD 10
EURUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 116K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -72
USDCAD 157
GBPUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 15K
XAUUSD 116
EURUSD 12
USDCAD 37
GBPUSD 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 091.75 USD
最差交易: -10 733 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8 245.70 USD
最大连续亏损: -4 924.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1622
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.96 × 393
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
18 更多...
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
没有评论
2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
