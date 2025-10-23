- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 078
盈利交易:
2 644 (85.89%)
亏损交易:
434 (14.10%)
最好交易:
5 091.75 USD
最差交易:
-10 732.65 USD
毛利:
324 468.07 USD (35 914 pips)
毛利亏损:
-209 650.02 USD (21 120 pips)
最大连续赢利:
70 (8 245.70 USD)
最大连续盈利:
11 395.75 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
79.31%
最大入金加载:
175.93%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.85
长期交易:
1 551 (50.39%)
短期交易:
1 527 (49.61%)
利润因子:
1.55
预期回报:
37.30 USD
平均利润:
122.72 USD
平均损失:
-483.06 USD
最大连续失误:
5 (-4 924.75 USD)
最大连续亏损:
-10 732.65 USD (1)
每月增长:
3.22%
年度预测:
39.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 678.25 USD
最大值:
29 805.83 USD (12.79%)
相对跌幅:
结余:
13.58% (16 282.12 USD)
净值:
55.37% (123 673.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|3060
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|116K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
最好交易: +5 091.75 USD
最差交易: -10 733 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8 245.70 USD
最大连续亏损: -4 924.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
没有评论
