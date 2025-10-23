- Crescita
Trade:
2 525
Profit Trade:
2 151 (85.18%)
Loss Trade:
374 (14.81%)
Best Trade:
5 091.75 USD
Worst Trade:
-5 182.75 USD
Profitto lordo:
257 095.17 USD (28 391 pips)
Perdita lorda:
-130 143.73 USD (13 334 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (8 245.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 395.75 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.80
Long Trade:
1 206 (47.76%)
Short Trade:
1 319 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
50.28 USD
Profitto medio:
119.52 USD
Perdita media:
-347.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4 924.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 305.50 USD (2)
Crescita mensile:
21.02%
Previsione annuale:
254.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 678.25 USD
Massimale:
16 279.37 USD (13.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.58% (16 282.12 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|2509
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|4
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|128K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-70
|USDCAD
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|8
|USDCAD
|37
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 091.75 USD
Worst Trade: -5 183 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 245.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4 924.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1577
|
PrimeCodex-MT5
|0.81 × 361
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 229
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
