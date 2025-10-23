SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PTC PAT SIGNAL SP
Ignacio Jimenez Fernandez

PTC PAT SIGNAL SP

Ignacio Jimenez Fernandez
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 128%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 525
Profit Trade:
2 151 (85.18%)
Loss Trade:
374 (14.81%)
Best Trade:
5 091.75 USD
Worst Trade:
-5 182.75 USD
Profitto lordo:
257 095.17 USD (28 391 pips)
Perdita lorda:
-130 143.73 USD (13 334 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (8 245.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 395.75 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.80
Long Trade:
1 206 (47.76%)
Short Trade:
1 319 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
50.28 USD
Profitto medio:
119.52 USD
Perdita media:
-347.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4 924.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 305.50 USD (2)
Crescita mensile:
21.02%
Previsione annuale:
254.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 678.25 USD
Massimale:
16 279.37 USD (13.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.58% (16 282.12 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 2509
XAUUSD 10
EURUSD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 128K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -70
USDCAD 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 15K
XAUUSD 116
EURUSD 8
USDCAD 37
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 091.75 USD
Worst Trade: -5 183 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8 245.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4 924.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1577
PrimeCodex-MT5
0.81 × 361
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 229
13 più
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
Non ci sono recensioni
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
