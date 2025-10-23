- 자본
- 축소
트레이드:
3 175
이익 거래:
2 738 (86.23%)
손실 거래:
437 (13.76%)
최고의 거래:
5 091.75 USD
최악의 거래:
-10 732.65 USD
총 수익:
334 198.54 USD (36 883 pips)
총 손실:
-209 951.33 USD (21 189 pips)
연속 최대 이익:
70 (8 245.70 USD)
연속 최대 이익:
11 395.75 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
80.26%
최대 입금량:
175.93%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.17
롱(주식매수):
1 568 (49.39%)
숏(주식차입매도):
1 607 (50.61%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
39.13 USD
평균 이익:
122.06 USD
평균 손실:
-480.44 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 924.75 USD)
연속 최대 손실:
-10 732.65 USD (1)
월별 성장률:
7.61%
연간 예측:
92.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 678.25 USD
최대한의:
29 805.83 USD (12.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.58% (16 282.12 USD)
자본금별:
55.37% (123 673.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SP500
|3157
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SP500
|125K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SP500
|16K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 091.75 USD
최악의 거래: -10 733 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8 245.70 USD
연속 최대 손실: -4 924.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
125%
0
0
USD
USD
221K
USD
USD
38
0%
3 175
86%
80%
1.59
39.13
USD
USD
55%
1:200