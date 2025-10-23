시그널섹션
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus INDEX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 125%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 175
이익 거래:
2 738 (86.23%)
손실 거래:
437 (13.76%)
최고의 거래:
5 091.75 USD
최악의 거래:
-10 732.65 USD
총 수익:
334 198.54 USD (36 883 pips)
총 손실:
-209 951.33 USD (21 189 pips)
연속 최대 이익:
70 (8 245.70 USD)
연속 최대 이익:
11 395.75 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
80.26%
최대 입금량:
175.93%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.17
롱(주식매수):
1 568 (49.39%)
숏(주식차입매도):
1 607 (50.61%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
39.13 USD
평균 이익:
122.06 USD
평균 손실:
-480.44 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 924.75 USD)
연속 최대 손실:
-10 732.65 USD (1)
월별 성장률:
7.61%
연간 예측:
92.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 678.25 USD
최대한의:
29 805.83 USD (12.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.58% (16 282.12 USD)
자본금별:
55.37% (123 673.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
SP500 3157
XAUUSD 10
EURUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SP500 125K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -72
USDCAD 157
GBPUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SP500 16K
XAUUSD 116
EURUSD 12
USDCAD 37
GBPUSD 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 091.75 USD
최악의 거래: -10 733 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8 245.70 USD
연속 최대 손실: -4 924.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1622
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.96 × 393
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
18 더...
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
리뷰 없음
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Zeuss Alpha Plus INDEX
월별 30 USD
125%
0
0
USD
221K
USD
38
0%
3 175
86%
80%
1.59
39.13
USD
55%
1:200
