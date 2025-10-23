- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 090
利益トレード:
2 656 (85.95%)
損失トレード:
434 (14.05%)
ベストトレード:
5 091.75 USD
最悪のトレード:
-10 732.65 USD
総利益:
325 821.17 USD (36 036 pips)
総損失:
-209 677.52 USD (21 120 pips)
最大連続の勝ち:
70 (8 245.70 USD)
最大連続利益:
11 395.75 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
79.31%
最大入金額:
175.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
1 551 (50.19%)
短いトレード:
1 539 (49.81%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
37.59 USD
平均利益:
122.67 USD
平均損失:
-483.13 USD
最大連続の負け:
5 (-4 924.75 USD)
最大連続損失:
-10 732.65 USD (1)
月間成長:
3.67%
年間予想:
44.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 678.25 USD
最大の:
29 805.83 USD (12.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.58% (16 282.12 USD)
エクイティによる:
55.37% (123 673.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SP500
|3072
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SP500
|117K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 091.75 USD
最悪のトレード: -10 733 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8 245.70 USD
最大連続損失: -4 924.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
117%
0
0
USD
USD
213K
USD
USD
36
0%
3 090
85%
79%
1.55
37.59
USD
USD
55%
1:200