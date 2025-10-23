いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Darwinex-Live 0.43 × 1622 Pepperstone-MT5-Live01 0.63 × 134 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 PrimeCodex-MT5 0.96 × 393 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 TickmillUK-Live 1.33 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.06 × 17 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 18 より多く...