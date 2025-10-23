SignaleKategorien
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus INDEX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
30 USD pro Monat
Wachstum seit 2025 117%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 097
Gewinntrades:
2 663 (85.98%)
Verlusttrades:
434 (14.01%)
Bester Trade:
5 091.75 USD
Schlechtester Trade:
-10 732.65 USD
Bruttoprofit:
326 341.92 USD (36 086 pips)
Bruttoverlust:
-209 696.77 USD (21 120 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (8 245.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 395.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
79.31%
Max deposit load:
175.93%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.91
Long-Positionen:
1 551 (50.08%)
Short-Positionen:
1 546 (49.92%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
37.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
122.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-483.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 924.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 732.65 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.91%
Jahresprognose:
47.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 678.25 USD
Maximaler:
29 805.83 USD (12.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.58% (16 282.12 USD)
Kapital:
55.37% (123 673.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SP500 3079
XAUUSD 10
EURUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SP500 118K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -72
USDCAD 157
GBPUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SP500 15K
XAUUSD 116
EURUSD 12
USDCAD 37
GBPUSD 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 091.75 USD
Schlechtester Trade: -10 733 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 245.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 924.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1622
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.96 × 393
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
noch 18 ...
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
Keine Bewertungen
2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
