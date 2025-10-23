- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 097
Gewinntrades:
2 663 (85.98%)
Verlusttrades:
434 (14.01%)
Bester Trade:
5 091.75 USD
Schlechtester Trade:
-10 732.65 USD
Bruttoprofit:
326 341.92 USD (36 086 pips)
Bruttoverlust:
-209 696.77 USD (21 120 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (8 245.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 395.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
79.31%
Max deposit load:
175.93%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.91
Long-Positionen:
1 551 (50.08%)
Short-Positionen:
1 546 (49.92%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
37.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
122.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-483.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 924.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 732.65 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.91%
Jahresprognose:
47.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 678.25 USD
Maximaler:
29 805.83 USD (12.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.58% (16 282.12 USD)
Kapital:
55.37% (123 673.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SP500
|3079
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SP500
|118K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 091.75 USD
Schlechtester Trade: -10 733 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 245.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 924.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
