СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Zeuss Alpha Plus INDEX
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus INDEX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 115%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 074
Прибыльных трейдов:
2 640 (85.88%)
Убыточных трейдов:
434 (14.12%)
Лучший трейд:
5 091.75 USD
Худший трейд:
-10 732.65 USD
Общая прибыль:
324 116.33 USD (35 869 pips)
Общий убыток:
-209 639.01 USD (21 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (8 245.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 395.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
78.29%
Макс. загрузка депозита:
175.93%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.84
Длинных трейдов:
1 551 (50.46%)
Коротких трейдов:
1 523 (49.54%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
37.24 USD
Средняя прибыль:
122.77 USD
Средний убыток:
-483.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 924.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 732.65 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.79%
Годовой прогноз:
-46.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 678.25 USD
Максимальная:
29 805.83 USD (12.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.58% (16 282.12 USD)
По эквити:
55.37% (123 673.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 3056
XAUUSD 10
EURUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 115K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -72
USDCAD 157
GBPUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 15K
XAUUSD 116
EURUSD 12
USDCAD 37
GBPUSD 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 091.75 USD
Худший трейд: -10 733 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8 245.70 USD
Макс. убыток в серии: -4 924.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1622
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.96 × 393
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
еще 18...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
Нет отзывов
2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zeuss Alpha Plus INDEX
30 USD в месяц
115%
0
0
USD
212K
USD
36
0%
3 074
85%
78%
1.54
37.24
USD
55%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.