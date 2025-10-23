- Прирост
Всего трейдов:
3 074
Прибыльных трейдов:
2 640 (85.88%)
Убыточных трейдов:
434 (14.12%)
Лучший трейд:
5 091.75 USD
Худший трейд:
-10 732.65 USD
Общая прибыль:
324 116.33 USD (35 869 pips)
Общий убыток:
-209 639.01 USD (21 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (8 245.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 395.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
78.29%
Макс. загрузка депозита:
175.93%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.84
Длинных трейдов:
1 551 (50.46%)
Коротких трейдов:
1 523 (49.54%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
37.24 USD
Средняя прибыль:
122.77 USD
Средний убыток:
-483.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 924.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 732.65 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.79%
Годовой прогноз:
-46.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 678.25 USD
Максимальная:
29 805.83 USD (12.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.58% (16 282.12 USD)
По эквити:
55.37% (123 673.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|3056
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|115K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 091.75 USD
Худший трейд: -10 733 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8 245.70 USD
Макс. убыток в серии: -4 924.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
Нет отзывов
