Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus INDEX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 117%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 090
Transacciones Rentables:
2 656 (85.95%)
Transacciones Irrentables:
434 (14.05%)
Mejor transacción:
5 091.75 USD
Peor transacción:
-10 732.65 USD
Beneficio Bruto:
325 821.17 USD (36 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-209 677.52 USD (21 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (8 245.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 395.75 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
79.31%
Carga máxima del depósito:
175.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
1 551 (50.19%)
Transacciones Cortas:
1 539 (49.81%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
37.59 USD
Beneficio medio:
122.67 USD
Pérdidas medias:
-483.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 924.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 732.65 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.67%
Pronóstico anual:
44.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 678.25 USD
Máxima:
29 805.83 USD (12.79%)
Reducción relativa:
De balance:
13.58% (16 282.12 USD)
De fondos:
55.37% (123 673.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SP500 3072
XAUUSD 10
EURUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SP500 117K
XAUUSD -1.1K
EURUSD -72
USDCAD 157
GBPUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SP500 15K
XAUUSD 116
EURUSD 12
USDCAD 37
GBPUSD 8
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 091.75 USD
Peor transacción: -10 733 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8 245.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 924.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.43 × 1622
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.96 × 393
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
otros 18...
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
No hay comentarios
2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
