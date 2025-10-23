- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
3 090
Transacciones Rentables:
2 656 (85.95%)
Transacciones Irrentables:
434 (14.05%)
Mejor transacción:
5 091.75 USD
Peor transacción:
-10 732.65 USD
Beneficio Bruto:
325 821.17 USD (36 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-209 677.52 USD (21 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (8 245.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 395.75 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
79.31%
Carga máxima del depósito:
175.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.90
Transacciones Largas:
1 551 (50.19%)
Transacciones Cortas:
1 539 (49.81%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
37.59 USD
Beneficio medio:
122.67 USD
Pérdidas medias:
-483.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 924.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 732.65 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.67%
Pronóstico anual:
44.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 678.25 USD
Máxima:
29 805.83 USD (12.79%)
Reducción relativa:
De balance:
13.58% (16 282.12 USD)
De fondos:
55.37% (123 673.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SP500
|3072
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SP500
|117K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +5 091.75 USD
Peor transacción: -10 733 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8 245.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 924.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
117%
0
0
USD
USD
213K
USD
USD
36
0%
3 090
85%
79%
1.55
37.59
USD
USD
55%
1:200