- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 090
Negociações com lucro:
2 656 (85.95%)
Negociações com perda:
434 (14.05%)
Melhor negociação:
5 091.75 USD
Pior negociação:
-10 732.65 USD
Lucro bruto:
325 821.17 USD (36 036 pips)
Perda bruta:
-209 677.52 USD (21 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (8 245.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 395.75 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
79.31%
Depósito máximo carregado:
175.93%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
1 551 (50.19%)
Negociações curtas:
1 539 (49.81%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
37.59 USD
Lucro médio:
122.67 USD
Perda média:
-483.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 924.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 732.65 USD (1)
Crescimento mensal:
3.67%
Previsão anual:
44.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 678.25 USD
Máximo:
29 805.83 USD (12.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.58% (16 282.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.37% (123 673.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SP500
|3072
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SP500
|117K
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-72
|USDCAD
|157
|GBPUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SP500
|15K
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|12
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|8
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 091.75 USD
Pior negociação: -10 733 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8 245.70 USD
Máxima perda consecutiva: -4 924.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.43 × 1622
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 393
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
Estrategia agresiva buscando un 100% en periodo minimo de 7 meses
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
117%
0
0
USD
USD
213K
USD
USD
36
0%
3 090
85%
79%
1.55
37.59
USD
USD
55%
1:200