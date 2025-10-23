- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
412.05 USD
En kötü işlem:
-105.36 USD
Brüt kâr:
1 430.44 USD (37 937 pips)
Brüt zarar:
-283.76 USD (862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (513.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
513.66 USD (2)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
43.82%
Maks. mevduat yükü:
18.36%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
6.24
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
127.41 USD
Ortalama kâr:
238.41 USD
Ortalama zarar:
-94.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-183.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.66 USD (2)
Aylık büyüme:
32.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
183.66 USD (4.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.55% (183.66 USD)
Varlığa göre:
2.61% (105.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|NQ100.R
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|896
|GBPUSD
|23
|NQ100.R
|433
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.8K
|GBPUSD
|-15
|NQ100.R
|31K
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +412.05 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +513.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
