시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Ayub x Rangga
Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 24%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
26 (47.27%)
손실 거래:
29 (52.73%)
최고의 거래:
412.05 USD
최악의 거래:
-369.00 USD
총 수익:
4 500.78 USD (174 758 pips)
총 손실:
-3 623.35 USD (51 332 pips)
연속 최대 이익:
7 (858.03 USD)
연속 최대 이익:
1 020.45 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
16.54%
최대 입금량:
18.76%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
21 (38.18%)
숏(주식차입매도):
34 (61.82%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
15.95 USD
평균 이익:
173.11 USD
평균 손실:
-124.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-973.17 USD)
연속 최대 손실:
-1 354.92 USD (6)
월별 성장률:
18.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 783.75 USD (32.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.92% (1 783.75 USD)
자본금별:
10.67% (560.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 35
NQ100.R 13
GBPUSD 3
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -425
NQ100.R 1.7K
GBPUSD -63
USDCAD -81
USDJPY -105
EURUSD -100
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 3.6K
NQ100.R 121K
GBPUSD -335
USDCAD -531
USDJPY -498
EURUSD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +412.05 USD
최악의 거래: -369 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +858.03 USD
연속 최대 손실: -973.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
300 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.01 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ayub x Rangga
월별 30 USD
24%
0
0
USD
3K
USD
11
0%
55
47%
17%
1.24
15.95
USD
38%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.