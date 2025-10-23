- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
26 (47.27%)
손실 거래:
29 (52.73%)
최고의 거래:
412.05 USD
최악의 거래:
-369.00 USD
총 수익:
4 500.78 USD (174 758 pips)
총 손실:
-3 623.35 USD (51 332 pips)
연속 최대 이익:
7 (858.03 USD)
연속 최대 이익:
1 020.45 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
16.54%
최대 입금량:
18.76%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
21 (38.18%)
숏(주식차입매도):
34 (61.82%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
15.95 USD
평균 이익:
173.11 USD
평균 손실:
-124.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-973.17 USD)
연속 최대 손실:
-1 354.92 USD (6)
월별 성장률:
18.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 783.75 USD (32.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.92% (1 783.75 USD)
자본금별:
10.67% (560.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|NQ100.R
|13
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-425
|NQ100.R
|1.7K
|GBPUSD
|-63
|USDCAD
|-81
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.6K
|NQ100.R
|121K
|GBPUSD
|-335
|USDCAD
|-531
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
