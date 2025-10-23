SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ayub x Rangga
Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
412.05 USD
Worst Trade:
-105.36 USD
Profitto lordo:
1 430.44 USD (37 937 pips)
Perdita lorda:
-283.76 USD (862 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (513.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
513.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
43.82%
Massimo carico di deposito:
18.36%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
6.24
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
127.41 USD
Profitto medio:
238.41 USD
Perdita media:
-94.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-183.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.66 USD (2)
Crescita mensile:
32.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
183.66 USD (4.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.55% (183.66 USD)
Per equità:
2.61% (105.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
GBPUSD 2
NQ100.R 2
USDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 896
GBPUSD 23
NQ100.R 433
USDJPY -105
EURUSD -100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.8K
GBPUSD -15
NQ100.R 31K
USDJPY -498
EURUSD -123
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +412.05 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +513.66 USD
Massima perdita consecutiva: -183.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
293 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ayub x Rangga
30USD al mese
33%
0
0
USD
4.7K
USD
1
0%
9
66%
44%
5.04
127.41
USD
5%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.