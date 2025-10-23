- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
412.05 USD
Worst Trade:
-105.36 USD
Profitto lordo:
1 430.44 USD (37 937 pips)
Perdita lorda:
-283.76 USD (862 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (513.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
513.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
43.82%
Massimo carico di deposito:
18.36%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
6.24
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
127.41 USD
Profitto medio:
238.41 USD
Perdita media:
-94.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-183.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.66 USD (2)
Crescita mensile:
32.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
183.66 USD (4.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.55% (183.66 USD)
Per equità:
2.61% (105.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|NQ100.R
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|896
|GBPUSD
|23
|NQ100.R
|433
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|GBPUSD
|-15
|NQ100.R
|31K
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +412.05 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +513.66 USD
Massima perdita consecutiva: -183.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
