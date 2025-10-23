SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ayub x Rangga
Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
23 (47.91%)
Verlusttrades:
25 (52.08%)
Bester Trade:
412.05 USD
Schlechtester Trade:
-369.00 USD
Bruttoprofit:
4 397.18 USD (172 628 pips)
Bruttoverlust:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 020.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 020.45 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
16.99%
Max deposit load:
18.76%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
17 (35.42%)
Short-Positionen:
31 (64.58%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
26.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
191.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-124.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-973.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 354.92 USD (6)
Wachstum pro Monat :
15.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 783.75 USD (32.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.92% (1 783.75 USD)
Kapital:
10.67% (560.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 29
NQ100.R 12
GBPUSD 3
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -43
NQ100.R 1.7K
GBPUSD -63
USDCAD -81
USDJPY -105
EURUSD -100
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.8K
NQ100.R 126K
GBPUSD -335
USDCAD -531
USDJPY -498
EURUSD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +412.05 USD
Schlechtester Trade: -369 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 020.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -973.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
noch 299 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ayub x Rangga
30 USD pro Monat
41%
0
0
USD
3.4K
USD
10
0%
48
47%
17%
1.41
26.65
USD
38%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.