Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 Alpari-PRO 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 Finotec-Live Server 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 4 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 PreciseFX-Live 0.00 × 1 GrandCapital-Server 0.00 × 4 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 2 noch 299 ...