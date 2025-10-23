信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ayub x Rangga
Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
20 (44.44%)
亏损交易:
25 (55.56%)
最好交易:
412.05 USD
最差交易:
-369.00 USD
毛利:
3 655.15 USD (157 628 pips)
毛利亏损:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
最大连续赢利:
4 (1 020.45 USD)
最大连续盈利:
1 020.45 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
15.98%
最大入金加载:
18.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.30
长期交易:
16 (35.56%)
短期交易:
29 (64.44%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.93 USD
平均利润:
182.76 USD
平均损失:
-124.73 USD
最大连续失误:
11 (-973.17 USD)
最大连续亏损:
-1 354.92 USD (6)
每月增长:
-13.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 783.75 USD (32.24%)
相对跌幅:
结余:
37.92% (1 783.75 USD)
净值:
10.67% (560.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 26
NQ100.R 12
GBPUSD 3
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -785
NQ100.R 1.7K
GBPUSD -63
USDCAD -81
USDJPY -105
EURUSD -100
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.2K
NQ100.R 126K
GBPUSD -335
USDCAD -531
USDJPY -498
EURUSD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +412.05 USD
最差交易: -369 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 020.45 USD
最大连续亏损: -973.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
299 更多...
没有评论
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
