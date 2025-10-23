- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
20 (44.44%)
亏损交易:
25 (55.56%)
最好交易:
412.05 USD
最差交易:
-369.00 USD
毛利:
3 655.15 USD (157 628 pips)
毛利亏损:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
最大连续赢利:
4 (1 020.45 USD)
最大连续盈利:
1 020.45 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
15.98%
最大入金加载:
18.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.30
长期交易:
16 (35.56%)
短期交易:
29 (64.44%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.93 USD
平均利润:
182.76 USD
平均损失:
-124.73 USD
最大连续失误:
11 (-973.17 USD)
最大连续亏损:
-1 354.92 USD (6)
每月增长:
-13.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 783.75 USD (32.24%)
相对跌幅:
结余:
37.92% (1 783.75 USD)
净值:
10.67% (560.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|NQ100.R
|12
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-785
|NQ100.R
|1.7K
|GBPUSD
|-63
|USDCAD
|-81
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|NQ100.R
|126K
|GBPUSD
|-335
|USDCAD
|-531
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +412.05 USD
最差交易: -369 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 020.45 USD
最大连续亏损: -973.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
9
0%
45
44%
16%
1.17
11.93
USD
USD
38%
1:50