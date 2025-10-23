- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
20 (44.44%)
Убыточных трейдов:
25 (55.56%)
Лучший трейд:
412.05 USD
Худший трейд:
-369.00 USD
Общая прибыль:
3 655.15 USD (157 628 pips)
Общий убыток:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 020.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 020.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.37%
Макс. загрузка депозита:
18.76%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
16 (35.56%)
Коротких трейдов:
29 (64.44%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.93 USD
Средняя прибыль:
182.76 USD
Средний убыток:
-124.73 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-973.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 354.92 USD (6)
Прирост в месяц:
-13.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 783.75 USD (32.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.92% (1 783.75 USD)
По эквити:
10.67% (560.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|NQ100.R
|12
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-785
|NQ100.R
|1.7K
|GBPUSD
|-63
|USDCAD
|-81
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|NQ100.R
|126K
|GBPUSD
|-335
|USDCAD
|-531
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +412.05 USD
Худший трейд: -369 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 020.45 USD
Макс. убыток в серии: -973.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
9
0%
45
44%
13%
1.17
11.93
USD
USD
38%
1:50