Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
20 (44.44%)
Убыточных трейдов:
25 (55.56%)
Лучший трейд:
412.05 USD
Худший трейд:
-369.00 USD
Общая прибыль:
3 655.15 USD (157 628 pips)
Общий убыток:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 020.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 020.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
13.37%
Макс. загрузка депозита:
18.76%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
16 (35.56%)
Коротких трейдов:
29 (64.44%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.93 USD
Средняя прибыль:
182.76 USD
Средний убыток:
-124.73 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-973.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 354.92 USD (6)
Прирост в месяц:
-13.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 783.75 USD (32.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.92% (1 783.75 USD)
По эквити:
10.67% (560.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
NQ100.R 12
GBPUSD 3
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -785
NQ100.R 1.7K
GBPUSD -63
USDCAD -81
USDJPY -105
EURUSD -100
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.2K
NQ100.R 126K
GBPUSD -335
USDCAD -531
USDJPY -498
EURUSD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +412.05 USD
Худший трейд: -369 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 020.45 USD
Макс. убыток в серии: -973.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
еще 299...
Нет отзывов
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
