Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
21 (45.65%)
Negociações com perda:
25 (54.35%)
Melhor negociação:
412.05 USD
Pior negociação:
-369.00 USD
Lucro bruto:
3 899.18 USD (162 628 pips)
Perda bruta:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 020.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 020.45 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
16.99%
Depósito máximo carregado:
18.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
17 (36.96%)
Negociações curtas:
29 (63.04%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
16.98 USD
Lucro médio:
185.68 USD
Perda média:
-124.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-973.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 354.92 USD (6)
Crescimento mensal:
-1.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 783.75 USD (32.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.92% (1 783.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.67% (560.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
NQ100.R 12
GBPUSD 3
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -541
NQ100.R 1.7K
GBPUSD -63
USDCAD -81
USDJPY -105
EURUSD -100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.2K
NQ100.R 126K
GBPUSD -335
USDCAD -531
USDJPY -498
EURUSD -123
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +412.05 USD
Pior negociação: -369 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 020.45 USD
Máxima perda consecutiva: -973.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
299 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

