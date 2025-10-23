- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
21 (45.65%)
Negociações com perda:
25 (54.35%)
Melhor negociação:
412.05 USD
Pior negociação:
-369.00 USD
Lucro bruto:
3 899.18 USD (162 628 pips)
Perda bruta:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 020.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 020.45 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
16.99%
Depósito máximo carregado:
18.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
17 (36.96%)
Negociações curtas:
29 (63.04%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
16.98 USD
Lucro médio:
185.68 USD
Perda média:
-124.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-973.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 354.92 USD (6)
Crescimento mensal:
-1.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 783.75 USD (32.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.92% (1 783.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.67% (560.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|NQ100.R
|12
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-541
|NQ100.R
|1.7K
|GBPUSD
|-63
|USDCAD
|-81
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|NQ100.R
|126K
|GBPUSD
|-335
|USDCAD
|-531
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +412.05 USD
Pior negociação: -369 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 020.45 USD
Máxima perda consecutiva: -973.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
10
0%
46
45%
17%
1.25
16.98
USD
USD
38%
1:50