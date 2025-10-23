シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ayub x Rangga
Ayub Setiawan

Ayub x Rangga

Ayub Setiawan
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
21 (45.65%)
損失トレード:
25 (54.35%)
ベストトレード:
412.05 USD
最悪のトレード:
-369.00 USD
総利益:
3 899.18 USD (162 628 pips)
総損失:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 020.45 USD)
最大連続利益:
1 020.45 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
16.99%
最大入金額:
18.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
17 (36.96%)
短いトレード:
29 (63.04%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
16.98 USD
平均利益:
185.68 USD
平均損失:
-124.73 USD
最大連続の負け:
11 (-973.17 USD)
最大連続損失:
-1 354.92 USD (6)
月間成長:
-1.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 783.75 USD (32.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.92% (1 783.75 USD)
エクイティによる:
10.67% (560.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 27
NQ100.R 12
GBPUSD 3
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -541
NQ100.R 1.7K
GBPUSD -63
USDCAD -81
USDJPY -105
EURUSD -100
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.2K
NQ100.R 126K
GBPUSD -335
USDCAD -531
USDJPY -498
EURUSD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +412.05 USD
最悪のトレード: -369 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 020.45 USD
最大連続損失: -973.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.18 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 13:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 12:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ayub x Rangga
30 USD/月
20%
0
0
USD
2.9K
USD
10
0%
46
45%
17%
1.25
16.98
USD
38%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください