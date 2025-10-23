- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
21 (45.65%)
損失トレード:
25 (54.35%)
ベストトレード:
412.05 USD
最悪のトレード:
-369.00 USD
総利益:
3 899.18 USD (162 628 pips)
総損失:
-3 118.15 USD (39 121 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 020.45 USD)
最大連続利益:
1 020.45 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
16.99%
最大入金額:
18.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
17 (36.96%)
短いトレード:
29 (63.04%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
16.98 USD
平均利益:
185.68 USD
平均損失:
-124.73 USD
最大連続の負け:
11 (-973.17 USD)
最大連続損失:
-1 354.92 USD (6)
月間成長:
-1.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 783.75 USD (32.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.92% (1 783.75 USD)
エクイティによる:
10.67% (560.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|NQ100.R
|12
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-541
|NQ100.R
|1.7K
|GBPUSD
|-63
|USDCAD
|-81
|USDJPY
|-105
|EURUSD
|-100
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|NQ100.R
|126K
|GBPUSD
|-335
|USDCAD
|-531
|USDJPY
|-498
|EURUSD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +412.05 USD
最悪のトレード: -369 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 020.45 USD
最大連続損失: -973.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
