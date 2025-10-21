- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
66 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (18.52%)
En iyi işlem:
17.40 USD
En kötü işlem:
-23.23 USD
Brüt kâr:
228.73 USD (228 699 pips)
Brüt zarar:
-54.79 USD (54 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (51.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.44 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
7.35
Alış işlemleri:
71 (87.65%)
Satış işlemleri:
10 (12.35%)
Kâr faktörü:
4.17
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.23 USD (1)
Aylık büyüme:
17.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.67 USD (2.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.40 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EA
