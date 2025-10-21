СигналыРазделы
Thanh Son Nguyen

AutoPips AI

Thanh Son Nguyen
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 707%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 960
Прибыльных трейдов:
2 519 (85.10%)
Убыточных трейдов:
441 (14.90%)
Лучший трейд:
63.39 USD
Худший трейд:
-158.74 USD
Общая прибыль:
9 305.32 USD (8 936 947 pips)
Общий убыток:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (81.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
713.88 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
31.75%
Макс. загрузка депозита:
114.63%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
281
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
7.71
Длинных трейдов:
2 863 (96.72%)
Коротких трейдов:
97 (3.28%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-9.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-660.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-660.76 USD (8)
Прирост в месяц:
48.20%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
660.76 USD (12.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.25% (660.76 USD)
По эквити:
75.99% (954.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 2960
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 5.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.39 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +81.40 USD
Макс. убыток в серии: -660.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

abc
Нет отзывов
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.