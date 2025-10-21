- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 960
Прибыльных трейдов:
2 519 (85.10%)
Убыточных трейдов:
441 (14.90%)
Лучший трейд:
63.39 USD
Худший трейд:
-158.74 USD
Общая прибыль:
9 305.32 USD (8 936 947 pips)
Общий убыток:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (81.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
713.88 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
31.75%
Макс. загрузка депозита:
114.63%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
281
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
7.71
Длинных трейдов:
2 863 (96.72%)
Коротких трейдов:
97 (3.28%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.72 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-9.55 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-660.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-660.76 USD (8)
Прирост в месяц:
48.20%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
660.76 USD (12.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.25% (660.76 USD)
По эквити:
75.99% (954.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2960
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|5.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63.39 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +81.40 USD
Макс. убыток в серии: -660.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
abc
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
707%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
13
91%
2 960
85%
32%
2.20
1.72
USD
USD
76%
1:200