Trade:
81
Profit Trade:
66 (81.48%)
Loss Trade:
15 (18.52%)
Best Trade:
17.40 USD
Worst Trade:
-23.23 USD
Profitto lordo:
228.73 USD (228 699 pips)
Perdita lorda:
-54.79 USD (54 757 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (51.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.44 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
7.35
Long Trade:
71 (87.65%)
Short Trade:
10 (12.35%)
Fattore di profitto:
4.17
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.23 USD (1)
Crescita mensile:
17.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.67 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +17.40 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.44 USD
Massima perdita consecutiva: -2.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
