- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 958
盈利交易:
2 517 (85.09%)
亏损交易:
441 (14.91%)
最好交易:
63.39 USD
最差交易:
-158.74 USD
毛利:
9 303.82 USD (8 935 448 pips)
毛利亏损:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
最大连续赢利:
60 (81.40 USD)
最大连续盈利:
713.88 USD (35)
夏普比率:
0.17
交易活动:
31.75%
最大入金加载:
114.63%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
281
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
7.70
长期交易:
2 861 (96.72%)
短期交易:
97 (3.28%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
3.70 USD
平均损失:
-9.55 USD
最大连续失误:
8 (-660.76 USD)
最大连续亏损:
-660.76 USD (8)
每月增长:
48.16%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
660.76 USD (12.39%)
相对跌幅:
结余:
15.25% (660.76 USD)
净值:
75.99% (954.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2958
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|5.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
abc
没有评论
